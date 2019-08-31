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Brexit

В Великобритании проходят демонстрации против приостановки работы парламента

Транспаранты протестующих указывают на необходимость "защиты демократии" и призывают "остановить государственный переворот"

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Демонстрации и митинги против решения британского премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента стартовали в субботу в крупнейших городах Соединенного Королевства, однако пока численность протестующих далека от ожидавшейся.

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По информации телеканала Sky News, самая многочисленная акция, с несколькими тысячами человек, прошла на улице Уайтхолл в центре Лондона, на которой расположены ключевые британские правительственные учреждения.

Транспаранты протестующих указывали на необходимость "защиты демократии" и призывали "остановить государственный переворот". Неподалеку от резиденции британского премьера, расположенной на улице Даунинг-стрит, демонстранты скандировали: "Позор Борису Джонсону!". По завершении акции многие участники направились на другой берег Темзы через Вестминстерский мост, заблокировав движение машин как на самом мосту, так и на прилегающих улицах.

По свидетельству газеты The Guardian, более тысячи человек вышли выразить свою гражданскую позицию в Манчестере, столько же - в Йорке и Ньюкасле-апон-Тайне, около 1,2 тысячи - в Кембридже, 500-600 - в Бирмингеме. По информации агентства Press Association, группа протестующих собралась и перед престижным Бейлиол-колледжем в Оксфорде, в котором в свое время учился будущий премьер Джонсон.

Всего на субботу запланированы более 30 митингов, в том числе в таких городах, как Лидс, Ливерпуль, Суонси, Бристоль, Белфаст, Глазго. Консолидированной статистики по числу демонстрантов пока нет, однако на данный момент оценки газеты The Guardian, которая утром в субботу написала о том, что на улицы могут выйти сотни тысяч человек, не подтверждаются.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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