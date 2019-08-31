Южная Осетия выставила пограничные знаки у спорной территории на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Южная Осетия рядом со спорным приграничным селом Уиста (ранее - Цнелис), территория возле которого в последние дни стала причиной роста напряженности в отношениях с Грузией, установила пограничные знаки с южноосетинской стороны. Об этом сообщил ТАСС глава парламентского комитета Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев, уточнив, что тем самым югоосетинская сторона обозначила границы возле своего села.

На этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста, одновременно признав отсутствие официальной госграницы в этом районе.

"Я увидел, что силовые структуры Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Цнелис расставили пограничные знаки в тех границах, которые были здесь в советское время, и это правильно. Сама ситуация, когда часть села находится по одну сторону границы, а вторая - по другую сторону, абсурдна. Ранее в связи с тем, что границы республики в этой местности были спорными, линию границы условно решили отметить по линии русла реки, что недопустимо, так как часть села - это более десяти осетинских дворов - остались за периметром условной югоосетинской границы", - рассказал Дриаев ТАСС.

Он утверждает, что сейчас по всему периметру границы в районе Уисты, которую Южная Осетия считает государственной в соответствии с документом СССР от 1922 года об установлении границы тогдашней Юго-Осетинкой автономной области и Грузией, водружены югоосетинские флаги. Как заявлял в четверг глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев, именно по этим документам Южная Осетия и определяет свою государственную границу с Грузией с момента своей независимости.

По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, данные о принадлежности данной территории Южной Осетии получены в ходе анализа географических карт советского периода. Было установлено, что граница между Южной Осетией и Грузией в Знаурском районе проходит западнее реки Лопан, то есть Уиста находится на территории Южной Осетии.

Богатая спорная территория

Приграничное село Уиста расположено на юго-западной границе Южной Осетии с Грузией. Во время конфликта с Грузией эта территория часто становилась местом стычек между двумя республиками. Приграничное село делится на две части. "В селе в настоящее время более 50 дворов: 25 из них расположены по левую сторону реки, и 27 - по правую", - пояснил ТАСС глава Балинской сельской администрации, в которую входит и село Уиста Знаурского района республики Ростислав Санакоев.

По словам Дриаева, недра земли в окрестностях села Уиста богаты природными минералами.

"Грузины не просто так нацелились на эту местность, здесь есть уникальные по своей структуре месторождения мрамора и гранита, есть богатейшие леса, где растут вековые дубы и буки, древесина которых пользуется большим спросом на мировом рынке", - уверен Дриаев.

Жители села также вспомнили времена, когда здесь работал тальковый завод. "Я 40 лет работала на этом заводе, здесь жизнь била ключом, но в 1990-х, когда началась война, грузины вывезли все наше оборудование и всю продукцию, завод встал и рушится под натиском времени, без присмотра", - вспоминает жительница села Уиста Эдико Кулумбегова.

Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев отметил, что при этом "вся территория села Уиста и его окрестности - это, бесспорно, территория Республики Южная Осетия".

"Накануне на технической встрече формата МПРИ мы в очередной раз жестко поставили вопрос: на каком основании их представители [Грузии] посещают наше село и разгуливают по территории Южной Осетии", - сказал ТАСС Джиоев.

Бульдозеры под покровом ночи

По словам жительницы села Уиста Эдико Кулумбеговой, которая живет на правом, ближнем к Грузии берегу, активность на границе, которая официально не определена (но Южная Осетия считает, что она есть согласно советским документам), началась еще две недели назад. Примерно в середине августа три человека спустились с горы со стороны Грузии и стали фотографировать окрестности.

"Спустя несколько дней трое мужчин громко постучав и распахнув наши ворота, бесцеремонно вошли во двор, у них были большие рюкзаки и рации. Я была в доме с дочерью, и мы очень испугались. Двое представились иностранными наблюдателями - представителями Евросоюза, третий - жителем города Гори (Грузия - прим. ТАСС)", - вспоминает женщина.

Она отметила, что незваные гости подробно расспрашивали об укладе, обстановке в селе и политических предпочтениях. "Я им рассказал о том, как нас спасла Россия и какую огромную помощь она оказывает нашей республике, что я получаю российскую пенсию и всем довольна, - поделилась она. - А на следующий день уже семь человек - грузины и иностранцы - прохаживали в окрестностях нашего дома, что-то обсуждали, замеряли, как оказалось, проводили разведывательную работу.

Затем под покровом ночи, утверждают местные жители, со стороны Грузии бульдозеры проложили дорогу в район села.

"В три часа в ночь на 24 августа к опушке над тальковым заводом, откуда все село как на ладони, проложили дорогу. Они водрузили там грузинский флаг, поставили вооруженную охрану и начали возводить блокпост. Люди были напуганы такой близостью грузинских вооруженных силовиков. Нахлынул страх войны, которая была в августе 2008 года, страх, что снова начнется война", - рассказал ТАСС очевидец событий, житель села Борис Цховребов.

Теперь село в безопасности

Жители успокоились, когда югоосетинские силовики на этой неделе начали нести круглосуточную службу в селе: выставили блокпост и стали патрулировать местность.

"Я живу здесь всю жизнь, 40 лет проработала здесь на югоосетинском тальковом заводе и прекрасно знаю, где проходила граница наших земель. Вон, видите осетинский флаг, - говорит Кулумбегова, указывая на возвышенность над селом. - Его наши ребята водрузили сейчас [после обострения ситуации], и именно там проходит наша граница".

Она отметила, что последние десять лет живет на правой стороне села, которое находится ближе к Грузии, и постоянно испытывает страх за свою жизнь. С возведением грузинского блокпоста, по словам молодого фельдшера Ирины Газзаевой, которая перебралась в приграничное село из Цхинвала, число обращений граждан с жалобами на высокое давление возросло. "Я здесь работаю с 1 августа, мне здесь очень нравится, но за последнее время число обращений на плохое самочувствие и повышенное давление возросло. Это связано с пережитым страхом - люди испытывают страх от непосредственной близости грузинских вооруженных лиц, я тоже боюсь", - отметила Газзаева.

По словам фельдшера, жители села немного успокоились с приходом югоосетинских силовиков. "У них появилась чувство защищенности, что кто-то родной рядом и защитит их в случае чего", - пояснила она.

Как пояснил ТАСС на условиях анонимности один из сотрудников силовых структур Южной Осетии, который обеспечивает безопасность в районе села, в настоящее время силовики несут круглосуточное дежурство по всему периметру границы. Он отметил, что, согласно наблюдениям за движением вокруг возводимого грузинского блокпоста, там находятся около 30 человек. "Это рабочие, полицейские, обеспечивающие их безопасность, и сотрудники спецслужб, рассредоточенные в зарослях лесов", - пояснил он.

Переговорный процесс

В настоящее время идет переговорный процесс между сторонами в формате МПРИ, который был создан в феврале 2009 года в результате Женевских дискуссий, которые последовали за конфликтом 2008 года. В четверг на встрече в формате МПРИ при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать блопост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в этом приграничном районе. В пятницу по инициативе югоосетинской стороны состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны также не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение в понедельник, 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны, по словам полпреда Джиоева, - снятие блокпоста грузинской стороной.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который уже дважды побывал в районе инцидента, заявлял, что жители села находятся в полной безопасности и никакого военного противостояния не будет.