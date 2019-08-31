В Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций в связи с "Северным потоком - 2"

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. США серьезно рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил на пресс-конференции в субботу министр энергетики США Рик Перри.

"Я предполагаю, что, вероятно, да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли введены санкции. "Эти переговоры ведутся на высоком уровне в США. Мы серьезно относимся к такому варианту", - указал он.

По словам Перри, в американской администрации намерены продолжать переговоры с союзниками и внутренние переговоры на уровне администрации по этому вопросу. "Мы будем продолжать пользоваться доступными инструментами", - отметил он.

Проект на финишной прямой

Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" завершен на три четверти. Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта газопровода.