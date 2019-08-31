Куба и Норвегия обеспокоены возобновлением конфликта в Колумбии

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Куба и Норвегия, являющиеся странами - гарантами соглашения о прекращении противостояния между властями Колумбии и леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), выражают озабоченность по поводу обострения конфликта и призывают решать разногласия мирным путем. Соответствующее заявление в субботу распространило Министерство иностранных дел Кубы.

"Республика Куба и Королевство Норвегия, страны-гаранты на переговорах между правительством Колумбии и РВСК, которые завершились подписанием соглашения о прекращении конфликта и построении стабильного и прочного мира, подтверждают свою приверженность миру в Колумбии и выражают глубокую обеспокоенность по поводу возобновления вооруженной борьбы некоторыми членами РВСК. Страны-гаранты поддерживают всех, кто защищает мирный процесс в Колумбии", - говорится в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что необходимо продолжать решение вопросов, связанных с аграрной реформой, безопасностью и полной реинтеграцией бывших членов РВСК в гражданскую жизнь в интересах укрепления мирного процесса.

В четверг на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи сообщил, что видео было снято в колумбийской Амазонии.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тысяч человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового кровавого противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.