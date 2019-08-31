В ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны ВС Украины разрушены жилые дома

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), в результате чего разрушены жилые дома. Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате прямого попадания полностью сгорел дом по улице Черняховского, 14 в Коминтерново. Тушение пожара затруднено продолжающимся обстрелом со стороны ВСУ, - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей. - Зафиксировано прямое попадание в дом по улице Ахматовой, 37 в Коминтерново. В результате дом полностью сгорел".

Из-за обстрела с украинской стороны была повреждена кровля дома в поселке Зайцево на севере Горловки. В СЦКК также сообщили, что киевские силовики нанесли минометный удар по селам Дзержинское и Ленинское на юге республики.

При обстрелах украинская армия применяла минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.