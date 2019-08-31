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Кризис в Сирии

СМИ: ВВС западной коалиции нанесли ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

В результате атаки уничтожены, по данным телеканала Al Mayadeen, более 40 боевиков

ТАСС, 31 августа. Авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях города Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, в результате атаки уничтожены более 40 боевиков и полевых командиров.

По сведениям телеканала Al Hadath, в момент удара в штабе мог находиться главарь террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) Мухаммед аль-Джулани, который участвовал в совещании со своими союзниками.

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