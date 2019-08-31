Парижская полиция применила слезоточивый газ против колонны "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Парижская полиция применила в субботу слезоточивый газ против колонны "желтых жилетов" во французской столице. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий. В стране проводится 42-й по счету общенациональный день протеста.

Поводом для применения газа стали несколько пластиковых бутылок с водой, брошенные манифестантами в стражей порядка. Из-за отсутствия ветра, жаркой погоды и узких улиц концентрация примененного ими в ответ слезоточивого газа оказалась весьма сильной.

Колонна, вышедшая с площади Гамбетта, в северо-восточной части Парижа, продвигается в настоящее время к Монмартру. Ее продвижение намного опережает заявленные сроки и не исключается, что на подходах к Монмартру полиция попытается остановить колонну, что грозит новыми столкновениями.

Манифестанты, число которых превышает три сотни, ведут себя весьма агрессивно. Они уже попытались помешать нескольким съемочным группам вести телерепортажи.

Митинги и манифестации проходят в субботу также в Монпелье, Кане и Тулузе. Акция протеста состоялась утром на франко-швейцарской границе - от нее французские "желтые жилеты" направились затем в Женеву, где проведут митинг на площади Наций. Именно там, во Дворце наций, располагается европейская штаб-квартира ООН и штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Это уже вторая по счету манифестация французских "желтых жилетов" в Швейцарии за время существования этого движения.

Как и предыдущая, нынешняя акция на территории Швейцарии, заявили ее французские организаторы, проводится в знак протеста против "произвола полиции", широкого использования шумовых гранат гранат, слезоточивого газа, резиновых пуль и дубинок.