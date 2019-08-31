Говоривший о захвате Курил японский депутат поднял вопрос о силовом возвращении Такэсима

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, получивший скандальную известность благодаря своим высказываниям о военном захвате южной части Курильских островов, на этот раз поднял вопрос о возможности возвращения силовым путем спорных островов Такэсима (Токто), которые контролируются Южной Кореей. Соответствующую запись Маруяма сделал в субботу в своем Twitter.

"Правительство снова стреляет из пушки сожалений. Но разве действительно можно вернуть острова Такэсима путем переговоров? Разве война - не единственный способ их возвращения?" - оставил в своем микроблоге запись политик на фоне того, что правительство Японии выразило протест и глубочайшее сожаление в связи с тем, что группа южнокорейских парламентариев в субботу посетила острова Такэсима, на которые претендует Токио.

Ходака Маруяма также задался вопросом, "не стоит ли оставить на столе все варианты" решения этого вопроса, включая дислокацию Сил самообороны на "японских исконных территориях" для того, чтобы прогнать оттуда "незаконных оккупантов".

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил во время их поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война", однако депутат не останавливался и продолжал заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого инцидента Маруяма был исключен из партии "Ниппон иссин но кай", но вскоре вступил в новую партию с названием "Защитим народ от общественного телевидения NHK". Депутат также неоднократно отказывался сдавать свой парламентский мандат, несмотря на многочисленные призывы к этому со стороны японского правительства и других партий.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.