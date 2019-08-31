Греция усилит контроль за границами страны в связи с ростом числа мигрантов

АФИНЫ, 31 августа. /ТАСС/. Греция намерена усилить контроль за границами в связи с ростом потока беженцев и мигрантов, нелегально прибывающих из Турции, а также разгрузить лагеря для мигрантов на своих островах путем перевода части людей в аналогичные структуры внутри страны. Такое решение было принято в субботу на заседании Правительственного совета по иностранным делам и обороне (КИСЕА) под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Заседание совета было созвано в срочном порядке из-за прибытия в четверг на греческий остров Лесбос на 13 лодках сразу 547 беженцев и мигрантов с находящегося поблизости турецкого побережья. Это самое большое прибытие за один день на греческие острова со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.

Согласно заявлению официального представителя правительства Стелиоса Пецаса, КИСЕА тщательно проанализировал ситуацию и принял решение о проведении новой, сильной иммиграционной политики, которая будет направлена на борьбу с устойчивым увеличением потоков мигрантов и беженцев на греческие острова в последние месяцы. Решено разгрузить эти острова за счет перевода мигрантов в существующие структуры их приема внутри страны, в частности, немедленно будут перевезены с островов 116 несопровождаемых детей для воссоединения с их семьями в других странах Европейского союза, с которыми уже достигнуты договоренности на этот счет. В ближайшие недели еще 250 детей, которые попали в Грецию без сопровождения взрослых, будут переведены в структуры приема беженцев внутри страны, которые могут обеспечить им безопасность.

Усиление пограничного контроля

Решено усилить наблюдение за границами в сотрудничестве с Агентством ЕС по контролю границ "Фронтекс" и европейскими властями, а также с НАТО. В этом контексте будут приняты меры по созданию Национальной интегрированной системы морского наблюдения стоимостью €50 млн, соединяющей системы наблюдения Береговой охраны и Вооруженных сил посредством использования новых технологий (видеокамеры, термические камеры, дроны и т. д.), говорится в сообщении.

Правительство будет стремиться изменить институциональные рамки процедуры предоставления убежища за счет отмены второго уровня апелляций, чтобы в случае отклонения ходатайства о предоставлении убежища немедленно приступить к возвращению заявителя в страну происхождения. По мнению кабинета министров, этот процесс будет осуществляться с уважением европейского законодательства и "для полного осуществления Совместной декларации Европейского союза и Турции". Турция также должна нести ответственность за выполнение обязанностей, которые на ней лежат [по репатриации высылаемых лиц], считают в греческом правительстве.

Запланировано увеличить число проверок, проводимых полицией на островах и в материковой части Греции для выявления лиц, которые обращались с просьбой о предоставлении убежища, однако ходатайство было отклонено судами. Как отмечается в заявлении официального представителя правительства, "существует несколько тысяч таких случаев, в отношении которых предыдущее правительство не предприняло никаких действий, и полиция уже обнаружила около 1000 человек, в отношении которых начат процесс их возвращения".

Намечается немедленная поставка 10 новых катеров для быстрого реагирования на случаи транспортировки мигрантов и беженцев, которых перебрасывают криминальные структуры с побережья Турции на греческие острова. Будут также осуществлены меры по оказанию поддержки местным сообществам на островах путем расширения возможностей необходимой инфраструктуры и укрепления персонала. В частности, речь идет о направлении дополнительных врачей и медсестер на остров Лесбос, говорится в заключении сообщения.

Недовольство Греции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвал в пятницу в МИД турецкого посла Бурака Озюгергина и выразил ему "крайнее недовольство Греции в связи увеличением потока мигрантов из Турции, которое привело к беспрецедентному массовому прибытию в четверг более 500 мигрантов и беженцев" на остров Лесбос. Как сообщили дипломатические источники, глава МИД напомнил послу Турции в Греции об обязательствах, которые Турция взяла в рамках Совместной декларации ЕС-Турция 2016 года, а также о необходимости выполнения достигнутых договоренностей.

Со своей стороны, посол Турции, как отмечают греческие дипломатические источники, заявил, что он проинформирует об этом власти своей страны, и заверил, что Турция остается приверженной Совместной декларации, и ее политика в этом вопросе не изменилась.