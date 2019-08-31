В ЛНР сообщили, что ВС Украины обстреляли село Нижнее Лозовое

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижнее Лозовое, в результате чего был ранен военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооруженные формирования Украины третий раз за сегодняшний день совершили обстрел", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Начальник пресс-службы добавил, что оборонное ведомство ЛНР "в очередной раз призывает международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия".

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой народной республики.