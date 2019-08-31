Зариф: Тегеран будет продавать нефть любым покупателям, несмотря на санкции США

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Тегеран будет продавать свою нефть всем покупателям, которые готовы ее приобрести, несмотря на стремление США ограничить экспорт иранских углеводородов. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы будем продавать нефть любому покупателю", - написал Зариф на своей странице в Twitter. По его словам, "ворчание госсекретаря США Майкла Помпео" не сможет остановить Иран на этом направлении. Он добавил, что "в настоящее время Вашингтон угрожает Тегерану тем, что не позволит продавать нефть традиционным покупателям".

21 августа Помпео заявил, что Вашингтон намерен принять все возможные меры, чтобы не допустить прибытия в Сирию танкеров с иранской нефтью. Он подчеркнул, что США ранее ввели в отношении Ирана рестрикции с целью прекратить поставки нефти из этой страны.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.