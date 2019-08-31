Болтон: США, Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросами региональной стабильности

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США, Польша, Украина и Белоруссия разделяют озабоченность относительно региональной стабильности и привержены укреплению суверенитета своих стран. Об этом заявил в субботу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Очень рад начать сегодня обсуждения в кругу моих польских, украинских и белорусских коллег в Варшаве. Мы разделяем общую озабоченность относительно региональной стабильности и привержены укреплению суверенитета и безопасности наших стран", - написал Болтон в Twitter.