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Болтон: США, Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросами региональной стабильности

Советник президента США по нацбезопасности добавил, что эти страны также привержены укреплению своего суверенитета

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США, Польша, Украина и Белоруссия разделяют озабоченность относительно региональной стабильности и привержены укреплению суверенитета своих стран. Об этом заявил в субботу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Очень рад начать сегодня обсуждения в кругу моих польских, украинских и белорусских коллег в Варшаве. Мы разделяем общую озабоченность относительно региональной стабильности и привержены укреплению суверенитета и безопасности наших стран", - написал Болтон в Twitter.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАПольшаБолтон, Джон
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