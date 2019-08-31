СМИ: танкер Adrian Darya 1 больше не указывает турецкие порты в качестве конечного пункта

ТАСС, 31 августа. Иранский танкер Adrian Darya 1, перевозящий более 2 млн баррелей нефти, больше не указывает турецкие порты в качестве конечного пункта своего движения. Об этом сообщила в субботу газета Daily Star.

По ее информации, судно, скорее всего, находится сейчас у берегов Сирии и перегрузит свою нефть на несколько более мелких судов для доставки в сирийский порт Банияс, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Ранее, как указывает издание, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Соединенные Штаты в морском пиратстве и попытке помешать продаже нефти с танкера традиционным клиентам. По его словам, Тегеран будет продавать свою нефть покупателям, которые готовы ее приобрести, несмотря на стремление США ограничить экспорт иранских углеводородов.

На этой неделе онлайн-трекер судов Shiptracker.live указал в качестве порта назначения судна турецкий порт Искендерун. До 29 августа танкер двигался на восток в водах Средиземного моря со стороны турецкого побережья. Однако в четверг днем судно, находясь в международных водах между Турцией и Кипром, развернулось на запад и пошло в южном направлении. Порт Банияс расположен в 200 км южнее Искендеруна.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно, и танкер покинул воды пролива. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер сменил название с Grace 1 на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.