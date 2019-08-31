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Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

Канцлер Германии заявила, что может вернуться к научной деятельности
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/FILIP SINGER
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Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 31 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера", - цитирует агентство Reuters заявление Меркель во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.

До начала своей политической карьеры Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета, после чего работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Она защитила диссертацию по квантовой химии в 1986 году и имеет степень доктора естественных наук.

Срок полномочий действующего канцлера истекает в 2021 году. Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, ранее заявляла, что не будет претендовать на должность во время следующих выборов.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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