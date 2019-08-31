Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил его стране присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

"Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины.

Стороны также отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Как добавили в администрации украинского лидера, Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

"На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа на Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства. Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран", - отмечается в сообщении.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным официальным визитом.