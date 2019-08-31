СМИ: индийские пилоты на МАКС-2019 испытали в воздухе истребитель МиГ-35

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Летчики ВВС Индии совершили полеты на истребителе МиГ-35 во время авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, а также получили возможность познакомиться с новейшим истребителем Су-57Э. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, авиасалон посетила индийская делегация, которую возглавил начальник главного оперативного управления штаба ВВС Индии, маршал авиации Амит Дэв.

"Индийской делегации показали самолеты МиГ-35 и Су-57. Летчики-испытатели ВВС Индии полковник Редди и подполковник Рой получили возможность совершить два вылета на самолете МиГ-35", - указывает телеканал со ссылкой на информацию ВВС.

По данным телеканала, Россия, возможно, предложит Индии закупить этот самолет во время визита премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток на Восточный экономический форум, который пройдет 4-6 сентября. Ранее российская сторона сообщила, что готова предложить Нью-Дели истребитель МиГ-35 на эксклюзивных условиях.

Ранее также сообщалось, что МиГ-35 намерен участвовать в конкурсе на закупку Индией более 110 новых истребителей. По информации местных СМИ, в конкурсе еще готовы участвовать французский Rafale, американский F/A-18, европейский Typhoon, американский F-16 и шведский Gripen E.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.