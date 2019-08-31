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Зеленский назвал главу своего офиса "нетерпеливым" и осудил за пропуск Дня независимости

Президент Украины при этом признал, что Андрей Богдан имеет "большой опыт в политике и иногда выдает очень креативные мысли"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал характер руководителя своего офиса Андрея Богдана, а также осудил его за отдых за границей на День независимости страны.

"Он такой нетерпеливый человек. Он иногда не может угомониться. Я ему говорю: "Что ты постоянно выставляешь в Instagram, куда ты полез к журналистам?!". Он должен успокоиться", - отметил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

При этом он признал, что глава его офиса имеет "большой опыт в политике и иногда выдает очень креативные мысли", однако подчеркнул, что влиять на него как на главу государства Богдану очень сложно.

Зеленский встал на сторону общественности, которая активно раскритиковала Богдана, отдыхавшего в Сен-Тропе в День независимости Украины. Президент признал, что сам подписал ему отпуск и не знал, куда он собирается. "Он был приглашен на свадьбу к своему знакомому или товарищу. Я позвонил и сказал, что он не прав: он как один из мощных людей во власти не имел права на День независимости своей страны гулять в Сен-Тропе", - отметил глава государства. При этом Зеленский подчеркнул, что закон глава его офиса такими действиями не нарушал, добавив, что "не все меряется законом".

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