Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

"Если модели уменьшения "коммуналки" не будет, будем прощаться с правительством", - заявил глава государства, добавив, что уверен, что кабинет министров сделает все, что сможет.

Зеленский пояснил, что "вопрос не в том, какая цена "коммуналки", вопрос в том, какой процент от того, что получает человек - от пенсии или зарплаты, - он платит за "коммуналку". Он убежден, что в случае увеличения тарифов, людям необходимо увеличивать пенсии, зарплаты и субсидии.