"Желтые жилеты" провели манифестацию у женевской штаб-квартиры ООН

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Около тысячи представителей французского движения "желтых жилетов" провели в субботу манифестацию у штаб-квартиры ООН в Женеве в знак протеста против жестких действий со стороны полиции, с которыми они столкнулись во Франции. Демонстранты, судя по их транспарантам и плакатам, стремились привлечь внимание мирового сообщества к нарушениям права на свободу собраний в своей стране.

"Прекратить полицейское насилие! Нет применению [гранатомета для стрельбы резиновыми пулями] LBD-40!" - гласил лозунг на одном из транспарантов. "Правительство - в отставку!" - было написано на другом. На третьем было указано, что во Франции возбуждено более 300 расследований в отношении действий полиции во время продолжающихся с ноября прошлого года общественных протестов, однако до сих пор "нет никакого результата", и в этой связи, "что делает Генеральная инспекция Национальной полиции?"

Во время предыдущей подобной акции в Женеве, состоявшейся 20 февраля, "желтые жилеты" заявили, что очень рассчитывают на помощь со стороны ООН. Лозунги "Помогите!" можно было увидеть и во время нынешней манифестации на площади Наций. Как сообщает Швейцарское телеграфное агентство, "досье о насилии со стороны полиции" было передано на этой неделе руководству женевской штаб-квартиры, а копия направлена в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В марте глава этого управления Мишель Бачелет призвала правительство Франции в полной мере расследовать чрезмерное применение силы во время акций протеста. Она подчеркнула, что "желтые жилеты" выступают в защиту своих экономических прав и возможности участвовать в делах государства.