Адвокат Трампа вместо борьбы с потеплением предложил заняться прогнозами движения ураганов

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Сторонникам теории глобального потепления лучше заняться более точным прогнозированием таких стихийных бедствий, как ураган "Дориан". Такую точку зрения высказал в субботу в беседе с сотрудником портала TMZ адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Адвокат главы государства, отвечая на вопросы в аэропорту имени Рональда Рейгана, назвал глобальное потепление "весьма спорным утверждением". "Климат меняется тысячелетиями. Вопрос глобального потепления определенно является чисто политическим", - отметил Джулиани. Он высказал мнение о том, что странам - участницам Парижского соглашения по климату следует "вести себя рационально и не выполнять те условия [соглашения], которые вредят экономике".

"Мы [США] не станем разрушать собственную промышленность, лишать людей работы и доводить страну до банкротства только из-за религиозных догм представителей левых идей", - продолжал Джулиани. С его точки зрения, таким политикам "безразлична наука", когда требуется точно спрогнозировать изменение направления урагана "Дориан".

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" изменил направление и может нанести ущерб не только Флориде и Джорджии, но и штатам Северная Каролина и Южная Каролина.