Офис Зеленского не может найти варианты для переезда из здания в центре Киева

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского пока не может воплотить свою идею о переезде в какое-то другое место из здания в центре Киева на улице Банковой. Об этом заявил глава офиса Андрей Богдан.

"Мы не может найти на сегодняшний день вариант", - признал он, добавив, что новое место должно иметь соответствующий ремонт и системы секретной связи. "Это настолько сложно, что не нужно это делать", - заявил Богдан.

Еще до вступления в должность президента Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место. Ему была представлена концепция переноса офиса президента из здания на Банковой улице в Украинский дом. Согласно документу, на реконструкцию здания уйдет более девяти месяцев и около $12 млн. В нынешнем здании офиса, по задумке новой власти, предполагалось открыть музей государственности.

Здание на Банковой улице, д. 11 в Киеве является памятником архитектуры. Оно было построено в 1936-1939 годах по проекту харьковского архитектора Сергея Григорьева для штаба Киевского особого военного округа. Здание считается одним из лучших творений Григорьева, в котором архитектору удалось органично соединить элементы классического стиля и украинского барокко.

После Великой Отечественной войны в здании размещался Центральный комитет Компартии Украины, здесь работали первые секретари ЦК КПУ Никита Хрущев, Леонид Мельников, Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий.