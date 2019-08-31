Макрон призвал президента Ирана полностью соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани прогресс, достигнутый на переговорах в ходе саммита Группы семи (G7) в Биаррице, указав ему на необходимость соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил в субботу Елисейский дворец.

"В продолжение обменов, состоявшихся в ходе саммита G7 в Биаррице, президент республики подчеркнул важность [сохранения] текущей динамики для создания условий, способствующих деэскалации, путем диалога и выработки надежного решения в регионе, - говорится в заявлении администрации французского лидера. - С этой целью он напомнил о необходимости полного соблюдения Ираном своих обязательств по ядерной сделке и принятия необходимых мер со стороны Тегерана для восстановления мира и безопасности на Ближнем Востоке".

Помимо этого, президенты обсудили кризисы в Йемене и Ливане. В частности, Макрон подчеркнул "необходимость содействия прекращению боевых действий и началу переговоров в Йемене", а также заявил о важности "соблюдения наибольшей сдержанности в Ливане", чтобы не нарушить хрупкую стабильность, достигнутую в регионе.

"Президент республики и его иранский коллега договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие дни", - заключает Елисейский дворец.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

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