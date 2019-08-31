Россия принимает председательство в СБ ООН, которое совпадает с неделей высокого уровня

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Россия в сентябре принимает председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН, которое в этом году совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи (17 сентября) и ее важнейшей частью - неделей высокого уровня. Именно в этот период президенты, главы правительств и министры иностранных дел государств ООН будут выступать с трибуны организации с программными заявлениями, проводить многосторонние и двусторонние переговоры по острым вопросам международной повестки.

"1 сентября Россия станет председателем Совета Безопасности ООН", - сказал ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский. Он напомнил, что ежемесячная ротация этой должности между членами Совета осуществляется в алфавитном порядке по названию страны на английском языке. "Программа нашего председательства будет представлена на брифинге [постпреда РФ] Василия Небензи 3-го сентября после ее официального принятия членами Совбеза", - уточнил дипломат.

По словам Стржижовского, в сентябре запланировано большое количество мероприятий по линии Совета. "Кроме того, наше председательство совпадает с открытием 74-й сессии Генассамблеи и неделей высокого уровня", - добавил он. Дипломат также напомнил, что российскую делегацию на сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Лавров может принять участие в заседаниях СБ ООН высокого уровня, которые пройдут в конце сентября на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН. По его словам, планируются две встречи Совбеза, посвященные региональному сотрудничеству.

Совбез ООН и его председатель

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из них обладает правом вето, позволяющим блокировать принятие резолюций. Остальной состав ежегодно обновляется наполовину. В настоящее время непостоянными членами Совбеза являются Бельгия, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Германия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша и Южная Африка.

В задачи председателя СБ ООН входит составление программы работы органа, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности и чьим резолюциям обязаны подчиняться все страны - члены ООН. Председатель также принимает решения относительно запросов на проведение экстренных встреч, если того требует ситуация в той или иной стране.