Выборы на востоке Германии обернутся потерями для правящих партий

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - пройдут в воскресенье. Согласно опросам, правящие там партии понесут серьезные потери, при этом существенно укрепят позиции "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "зеленые". Эксперты ожидают значительного изменения политического ландшафта и сложного процесса формирования региональных правительств.

В Бранденбурге и Саксонии правом голоса обладают около 5,3 млн человек. Избирательные участки начнут работу в 08:00 (09:00 мск). Закроются они в 18:00 (19:00 мск), сразу после этого будут опубликованы первые результаты экзитполов.

Правящим партиям грозят потери

В Бранденбурге сейчас правит коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Левой партии. При этом, согласно опросам, социал-демократы сейчас лишь на один процентный пункт обходят АдГ - 22% и 21%, соответственно. В любом случае, потери по сравнению с предыдущими выборами у СДПГ будут колоссальные. В 2014 году партия набрала 31,9% и могла уверенно себя чувствовать при формировании правительства.

За третье место поборются консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), "зеленые" и Левая партия. Опросы показывают, что небольшое преимущество есть у ХДС - 16,5%. Согласно прогнозам, потери по сравнению с 2014 годом у консерваторов тоже будут заметные - от 6 до 7 процентных пунктов.

В Саксонии у ХДС позиции прочнее. Там христианские демократы во главе с Михаэлем Кречмером почти наверняка займут первое место, хоть и не без потерь. Социологи отдают консерваторам 32%, правым - 24%, левым - 14%, "зеленым" - 11%, социал-демократам - 8,5%.

Как ожидается, "Альтернатива для Германии" в Саксонии улучшит свой показатель 2014 года сразу на 13-15 процентных пунктов. Это объясняется существенным ростом правых настроений в этом регионе в последние годы. Взгляды преимущественно консервативного населения стали радикальнее после миграционного кризиса. Апогеем стали прошлогодние массовые беспорядки в Хемнице, после того, как мигрант убил местного жителя.

Вряд ли "Альтернатива для Германии" сможет вынести практическую пользу из результатов, поскольку в правящую коалицию их никто не позовет. Правые займут существенно больше мест в парламентах, но вероятнее всего должны будут мириться с ролью крупнейшей оппозиционной силы.

При этом АдГ забрала электорат почти у всех партий. Таким образом до предела усложнится формирование правящей коалиции в обеих федеральных землях - и там, и там для правительства большинства придется договариваться трем партиям, а не двум, как пять лет назад.

Влияние на правительство Меркель

Результаты выборов в Саксонии и Бранденбурге могут иметь косвенное влияние на правительство канцлера Ангелы Меркель. СДПГ, которая наряду с ХДС формирует федеральный кабинет министров, переживает не самые простые времена. У партии рекордно низкий политический рейтинг, неопределенность вокруг будущего руководства. Кроме того, социал-демократы в прошлом потерпели ряд болезненных поражений на выборах в других федеральных землях.

Теоретические неудачи по итогам воскресных выборов продолжат эту логику событий и вряд ли помогут вернуться на былые позиции в ближайшее время. Все, что касается СДПГ на федеральном уровне, так или иначе следует рассматривать через призму правительственной работы. Нестабильная обстановка и нервозность в рядах социал-демократов бьет по стабильности правительства Меркель.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед выборами призвал германское общество сплотиться и придерживаться умеренной политической дискуссии. "Эту ответственность должен разделять каждый, кто идет на выборы, - сказал он. - Те, кто придерживается другого мнения, тоже являются частью нашей страны и имеют право участвовать в обсуждении будущего".