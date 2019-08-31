Встреча министров труда стран G20 открывается в Японии

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Министры труда государств Группы двадцати (G20) встретятся в воскресенье в японском городе Мацуяма (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.

Еще одной важной темой для дискуссии станет вопрос скорейшей ликвидации гендерного неравенства в сфере трудоустройства. Отмечается, что отправной точкой при обсуждении этой темы станет договоренность, достигнутая министрами труда G20 в 2014 году, когда была поставлена цель к 2025 году добиться 25%-ного сокращения гендерного разрыв в занятости. Как сообщили организаторы, в этом году главной темой десятой юбилейной встречи министров труда G20 станет девиз "Будущее работы". Участники планируют также обсудить вопросы демографических изменений, свободного доступа к новым видам работ и другие профильные темы.

РФ на встрече представляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Российская сторона на встрече министров труда G20 поделится своим опытом по содействию занятости пожилых людей. "Одна из дискуссий в рамках встречи посвящена вопросам увеличения продолжительности трудовой деятельности и занятости работников пожилого возраста. Россия представит опыт по содействию занятости этой категории граждан", - сообщил ТАСС в преддверии встречи глава российского ведомства.

По данным организаторов, в общей сложности во встрече примут участие порядка 250 представителей от 20 стран-участниц. В связи с мероприятием в Мацуяме приняты дополнительные меры безопасности. В частности, усилена безопасность аэропортов и железнодорожных вокзалов, а улицы города патрулирует полиция со служебными собаками.

Саммит G20 прошел 28-29 июня в Осаке. Он стал первым форумом такого рода на территории Японии.