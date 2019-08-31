СМИ: Трамп дистанцирует Болтона от принятия ряда ключевых внешнеполитических решений

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раздражен сопротивлением своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона усилиям Вашингтона по урегулированию в Афганистане и старается держать его в стороне от обсуждения этой темы. Эта ситуация поднимает вопрос о влиянии Болтона в администрации Трампа, говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты "Вашингтон пост".

По данным издания, ранее в этом месяце имя Болтона не попало в изначальный список приглашенных на встречу Трампа с советниками высокого ранга, в ходе которой обсуждались перспективы заключения соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Причиной этому стали опасения, что Болтон и его помощники будут против договоренностей и впоследствии раскроют их подробности прессе. Болтон был приглашен на мероприятие только после того как один из его помощников обратился с этим вопросом напрямую к исполняющему обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Майклу Малвэни. В ходе встречи Болтон и Трамп обменялись противоположными мнениями относительно политики США в Афганистане.

Как предполагается, договоренности с талибами будут включать пункт о выводе американских войск из Афганистана в обмен на гарантии со стороны представителей движения, что они не позволят иностранным боевикам использовать территорию республики для организации терактов за пределами страны. Как поясняет "Вашингтон пост", Болтон, выступающий за расширение американского военного присутствия по всему миру, является убежденным противником этого соглашения.

Не так давно он просил предоставить ему копию проекта готовящейся сделки. Однако спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад эту просьбу Болтона отклонил, заявив, что помощник президента может ознакомиться с документом только в присутствии других представителей администрации высокого ранга. По информации источников "Вашингтон пост", этот случай привел Болтона в ярость, однако другой источник издания утверждает, что копия документа в конечном итоге была направлена в Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Будучи на пике своего влияния, Болтон подталкивал Трампа к тому, чтобы он действовал в соответствии со своими "наиболее агрессивными инстинктами", отмечает газета. Однако со временем жесткий стиль управления и воинственные мировоззрения Болтона нанесли вред его отношениям с некоторыми коллегами. "Я не могу вспомнить другого примера, когда помощник по нацбезопасности находился в стороне так, как сейчас", - заявил "Вашингтон пост" эксперт по вопросам международной безопасности вашингтонского Института Брукингса Том Райт.

Помимо Афганистана

Афганистан - не единственное направление американской политики, на которое президент и его советник смотрят по-разному. Как пишет "Вашингтон пост", разногласия наблюдаются в вопросах, связанных с Ираном: Трамп в начале недели заявил о своей готовности при наличии надлежащих условий встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани, тогда как Болтон в течение многих лет выступает в поддержку смены режима в республике и усиление санкций, несмотря на угрозу военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. У Трампа и Болтона также не совпадают позиции относительно КНДР - хозяин Белого дома продолжает настаивать на соглашении о денуклеаризации с КНДР, и утверждает, что ракетные пуски Пхеньяна на нарушают договоренности двух стран. При этом Болтон, которого Трамп старается не пускать на ключевые встречи с представителями КНДР, критикует ракетные испытания, подчеркивая, что они идут вразрез с резолюциями СБ ООН.

Как поясняет "Вашингтон пост", на фоне растущей напряженности Болтон стремится расширить дипломатическую составляющую работы помощника по национальной безопасности. Так, ранее на этой неделе он посетил Молдавию, Украину и Белоруссию. Болтон, за последнее время также несколько раз встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и играет ключевую роль в политике США в отношении Москвы, утверждает издание. Несмотря на разногласия с Трампом, он нашел способ достичь некоторых из своих целей, выступая за сокращение финансирование различных институтов ООН и выход из международных соглашений, которые, по его мнению, ограничивают американскую мощь.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.