Переговорщик ЕС по Brexit исключил возможность изменения сделки с Лондоном

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье исключил возможность внесения изменений в уже достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit до того момента, пока оно не будет одобрено британским парламентом в нынешнем виде. Об этом он написал в колонке, которая была опубликована в воскресном номере газеты Daily Telegraph, отвергнув, по сути, предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона найти альтернативу "бэкстопу" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

"Новое правительство Великобритании попросило нас изменить то, что было согласовано. ЕС уже согласился работать вместе с Великобританией во время переходного периода над выработкой альтернативных договоренностей, которые будут выполнять те же цели, что и "бэкстоп". Мы готовы начать немедленно работать после ратификации соглашения о выходе из ЕС", - сообщил Барнье.

Джонсон же, напротив, с момента прихода ко власти в конце июля называл изменение пункта соглашения о "бэкстопе" непременным условием для одобрения "бракоразводного" соглашения. В ином случае британский премьер не исключает, что королевству придется покинуть ЕС без сделки вовсе.

В своей колонке Барнье также высказался по теме перспектив "жесткого" Brexit. "Я не испытываю оптимизма по поводу того, что сценарий выхода без сделки удастся избежать, но я продолжаю быть решительно настроенным на то, чтобы изучить все варианты, которые представит британское правительство и которые не будут противоречить соглашению о Brexit", - написал европейский переговорщик.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. По словам премьера Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства. В ЕС же заявляют, что согласованный механизм - наилучшее, что можно было придумать в нынешних условиях, и отказываются что-то менять. Датой Brexit установлено 31 октября.