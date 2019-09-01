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Президент Польши заявил, что вторая мировая война началась с военного преступления

Анджей Дуда напомнил об истории бомбардировки спящей Велюни и гибели сотен мирных граждан

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военное преступление положило начало Второй мировой войне. Об этом заявил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, выступая в городе Велюнь на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии. Трансляцию с мероприятий в прямом эфире ведет Польское телевидение.

"Вторая мировая война началась с военного преступления", - отметил польский лидер, напомнив об истории бомбардировки спящей Велюни и гибели сотен мирных граждан. Как указал польский лидер, это было сделано намеренно, чтобы сразу показать, что это будет война до уничтожения.

"Люди не могли предположить, что соседи с западной границы прилетят на самых современных тогда самолетах Ju 87B и сбросят бомбы на город, где не было никакой армии или военных инсталляций. И что начнут от больницы, обозначенной крестом, - сказал Дуда. - Кто мог предположить, что такое совершит цивилизованный народ, один из старейших в Европе?"

По словам президента Польши, о тех событиях нельзя забывать, чтобы подобное "никогда в мире уже больше не повторилось". "Только историческая правда может вылечить раны", - добавил он, отдав дань уважения своему немецкому партнеру Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который приехал в Польшу для участия в памятных мероприятиях.

В ходе выступления Дуда поблагодарил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за участие в памятной церемонии. 

"Вы думаете, легко встать и посмотреть в глаза детям и внукам погибших, которые несут эту травму через всю свою жизнь? Господин президент, спасибо за ваше присутствие", - заявил он. "Это форма моральной компенсации", - оценил Дуда.

"Легче поехать туда, где воевали солдаты, чем в город, в котором были расстреляны мирно спящие жители", - оценил польский лидер.

Президенты Польши и ФРГ в Велюни почтили минутой молчания первых жертв Второй мировой войны. В память о бомбардировке мирно спящего города, спустя ровно 80 лет, здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Немецкая авиация осуществила бомбардировку Велюни (Лодзинское воеводство) 1 сентября 1939 года в 4:40 утра. В результате этой операции погибли около 1200 человек. Почти одновременно - в 4:48 утра - нацистский броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события положили начало Второй мировой войне.

Теги
ГерманияПольшаДуда, АнджейШтайнмайер, Франк-Вальтер
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