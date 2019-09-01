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СМИ: более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге

В некоторых районах города накануне состоялись несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек пострадал в результате столкновений между полицией и демонстрантами в субботу в Гонконге. Состояние пяти человек расценивается врачами как серьезное, сообщила в воскресенье радиостанция RTHK.

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Накануне в некоторых районах города состоялись многотысячные несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и машины с водяными пушками для разгона радикальных демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами и металлическими прутьями.

В ночь на воскресенье полиция задержала 40 участников беспорядков на станции метро Prince Edward. Сотрудники спецподразделения применили дубинки и перцовый газ против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в подземке совершали акты вандализма и провокации.

Оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - сообщила, что три станции метро - Mong Kok, Prince Edward и Kowloon Bay - в воскресенье будут закрыты по соображениям безопасности и в связи с причиненным им ущербом. Сегодня демонстранты планировали попытаться нарушить работу общественного транспорта в аэропорт. Администрация воздушной гавани призвала пассажиров приезжать заблаговременно и следить за изменениями рейсов.

С 9 июня здесь продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать в том числе несколько других требований.

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