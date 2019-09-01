На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск) и проработают до 18:00 (19:00 мск). Сразу после этого будут опубликованы первые результаты экзитполов.

По результатам опросов, в Бранденбурге за первое место поборются Социал-демократическая партия Германии и "Альтернатива для Германии". На третье место претендуют консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), "зеленые" и Левая партия. В Саксонии первое место отдают ХДС, второе - АдГ, третье - Левой партии.

Наблюдатели сходятся во мнении, что правящие партии в обеих землях партии понесут серьезные потери, а позиции "Альтернатива для Германии" и "зеленых" укрепятся. Эксперты ожидают изменения политического ландшафта и сложного процесса формирования региональных правительств.

В Бранденбурге и Саксонии правом голоса обладают около 5,3 млн человек.