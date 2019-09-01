Движение скоростных поездов в аэропорт Гонконга прервано на фоне протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Движение скоростных поездов из центра Гонконга в международный аэропорт Чек Лап Кок в воскресенье было прервано из-за новых акций демонстрантов. Об этом сообщает местное телевидение.

В настоящее время группы протестующих собираются перед автобусным терминалом в зоне аэропорта. Они начали сооружать баррикады из тележек снаружи здания. Внутрь него они попасть не могут: через пункты контроля туда пускают только пассажиров с билетами.

Оператор железнодорожных сетей - корпорация MTR на своем сайте объявила о приостановке движения поездов в аэропорт. В обратном направлении экспрессы курсируют в нормальном режиме с десятиминутным интервалом.

Не исключено, что демонстранты могут попытаться перекрыть скоростную трассу в аэропорт. В настоящее время, как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, серьезно затруднено движение автотранспорта по мосту Цинма в сторону воздушной гавани. Администрация аэропорта призвала пассажиров приезжать заблаговременно и следить за изменениями в расписании рейсов. В настоящее время также закрыта одна из двух парковок в аэропорт, приостановлено движение по ряду автобусных маршрутов.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов заблокировали зал вылета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа, и документ, удостоверяющий личность.

В субботу в ряде районов города состоялись очередные многотысячные несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами и металлическими прутьями. Свыше 30 человек пострадали, 40 были задержаны. Акции протеста в Гонконге продолжаются почти три месяца.