Нетаньяху: Израиль установит суверенитет над еврейскими поселениями на Западном берегу

ТАСС, 1 сентября. /ТАСС/. Глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями, расположенными на оккупированных палестинских землях, а именно на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как сообщило агентство WAFA, израильский премьер заявил в воскресенье на праздновании начала нового учебного года в одном их подобных поселений.

"Мы [Израиль] распространим суверенитет нашего государства на все [еврейские] поселения [на Западном берегу реки Иордан], которые являются частью Государства Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе выступления в поселении Алкана. Израильский премьер, однако, не указал никаких временных рамок осуществления данного плана.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.