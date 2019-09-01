СМИ: демонстранты в Гонконге блокируют подъезды к аэропорту

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в Гонконге в настоящее время пытаются блокировать дороги на подступах к международному аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщает местное телевидение.

Группы протестующих перекрыли участки дорог и развязок, ведущих к воздушной гавани, недалеко от пассажирского терминала, возводят там баррикады. Полиция пока не предпринимает действий для разгона собравшихся.

Как сообщили корр. ТАСС очевидцы, также серьезно затруднено движение автотранспорта по мосту Цинма в сторону воздушной гавани.

Ранее оператор железнодорожных сетей - корпорация MTR на своем сайте объявила о приостановке движения скоростных поездов из центра города в аэропорт. В настоящее время прервано движение экспрессов и в обратном направлении из-за обнаружения на рельсах посторонних предметов.

Администрация воздушной гавани призвала пассажиров приезжать заблаговременно и следить за изменениями в расписании рейсов. Судя по онлайн-табло аэропорта, некоторые вылеты уже задерживаются. Также была закрыта одна из двух автомобильных парковок, отменен ряд автобусных маршрутов.

9 июня в Гонконге начались массовые выступления против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с 14 августа ввела специальный режим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность.