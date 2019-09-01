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СМИ: Иран представил новый беспилотник отечественного производства

По информации агентства FARS, аппарат "Киян" является разработкой иранских специалистов и способен достигать целей, расположенных далеко за пределами страны

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы представили в воскресенье новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Киян". Об этом сообщает агентство FARS.

Отмечается, что БПЛА способен развивать высокую скорость и действовать на большой высоте. Основное назначение беспилотника - проведение разведывательных операций.

По информации агентства, "Киян" является разработкой иранских специалистов и способен достигать целей, расположенных далеко за пределами страны.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.

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