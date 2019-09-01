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СМИ: не менее 80 человек погибли при авиаударе аравийской коалиции по тюрьме в Йемене

Около 70 получили ранения, отмечает Al Mayadeen

ТАСС, 1 сентября. Около 80 человек были убиты в результате атаки самолетов аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, по тюрьме, расположенной в центральной йеменской провинции Дамар. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники.

По имеющейся информации, в ходе авиационных бомбардировок аравийской коалиции погибли не менее 80 заключенных, около 70 получили ранения и еще 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Некоторое время назад представитель Министерства здравоохранения, контролируемого мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), Юсеф аль-Хадыри указал, что число жертв может возрасти, так как до сих пор продолжаются работы по разбору обрушенных строений, под обломками которых могут находиться и убитые, и пострадавшие.

В воскресенье утром телеканал Al Arabiya сообщал  об ударе с воздуха по военному объекту в провинции Дамар, на котором, по данным коалиции, хранились беспилотники и снаряды для средств противовоздушной обороны "Ансар Аллах". Указывалось, что в общей сложности боевыми самолетами коалиции было нанесено шесть ударов по цели.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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