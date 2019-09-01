Вучич заявил о предстоящих кадровых переменах в правительстве и правящей партии

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о предстоящих кадровых изменениях в руководстве правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и правительстве страны. Свое заявление сербский лидер, являющийся одновременно лидером правящей партии, сделал перед заседанием Генсовета СПП в эфире канала "ТВ Прва".

По его словам, в СПП "пройдут серьезные кадровые изменения", в руководство партии войдет много молодежи. Если на предстоящих весной следующего года выборах партия одержит победу, то "50-60% нынешнего состава правительства будет обновлено", сказал Вучич. "Вы увидите в избирательном списке на парламентском и местном уровне много новых лиц. Будет много замен и перемен", - подчеркнул президент.

Ранее, 6 июня, президент Сербии Александар Вучич заявил, что парламентские выборы в Сербии пройдут в марте или апреле 2020 года. До этого не исключалась возможность проведения досрочных выборов. Вучич пообещал немедленно назначить выборы, если этого потребует оппозиция. При этом, по данным опросов общественного мнения, сербского лидера поддерживает около 55% населения.

Ряд оппозиционных партий заявил, что будет бойкотировать предстоящие выборы, поскольку власть "не в силах провести их честно".