Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.

На этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста, одновременно признав отсутствие официальной госграницы в этом районе.

"Утром 1 сентября беспилотный летательный аппарат (съемочный квадрокоптер), переданный сводной группе силовых структур РЮО, осуществляющей гуманитарную операцию по обеспечению безопасности жителей населенного пункта Уиста (Цнелис), вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы. Примерно в 10:00 часов [совпадает c с мск] со стороны грузинского населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета, по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Республики Южная Осетия. В результате квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии государственной границы Южной Осетии и Грузии", собщила пресс-служба КГБ.

Там отметили, что раннее аналогичные грузинские летательные аппараты также неоднократно в круглосуточном режиме (в дневное и ночное время) осуществляли разведку вдоль линии государственной границы и над гражданскими объектами, которые охраняются подразделениями погранслужбой КГБ Южной Осетии и Погрануправлением ФСБ РФ в РЮО.

"В рамках реакции на данный инцидент КГБ РЮО предприняты шаги по информированию Миссии наблюдателей Евросоюза, а также задействован Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Вместе с тем считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, ее ориентации на эскалацию очередного вооруженного конфликта с Республикой", - подчеркнули в КГБ. В ведомстве пояснили, что Комитет госбезопасности и силовые структуры Республики, входящие в сводную группу (МВД, Министерство обороны, Генеральная прокуратура) контролируют ситуацию в районе населенного Уиста и обеспечивают безопасность на данном направлении.

О ситуации на границе

В настоящее время идет переговорный процесс между сторонами в формате МПРИ, который был создан в феврале 2009 года в результате Женевских дискуссий, которые последовали за конфликтом 2008 года. В четверг на встрече в формате МПРИ при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать блопост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в этом приграничном районе. В пятницу по инициативе югоосетинской стороны состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны также не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение в понедельник, 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны, по словам полпреда Джиоева, - снятие блокпоста грузинской стороной.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который уже дважды побывал в районе инцидента, заявлял, что жители села находятся в полной безопасности и никакого военного противостояния не будет.