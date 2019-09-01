Президент Польши считает, что мир не вынес уроки из трагедии Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Трагедия Второй мировой войны не стала уроком для современного мира, в котором продолжают совершаться серьезные преступления. Об этом заявил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, выступая в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне.

По мнению Дуды, "мир не вынес уроки из этой страшной трагедии". "В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", - подчеркнул он.

"50, а по другим расчетам - почти 80 млн человек поглотил тот страшный военный конфликт, который начался 80 лет назад", - сказал Дуда, пояснив, что это число складывается не только из непосредственных жертв военных действий, а также из умерших от голода и болезней. "Это самое страшное событие в современной истории человечества. Мы помним и должны помнить. Для этого все мы здесь", - добавил польский лидер, поблагодарив всех собравшихся.

В своей речи Дуда отдал дань памяти солдатам, которые пали, "защищая мир от фашизма и террора".