СМИ: в аравийской коалиции настаивают, что разбомбили в Йемене военный объект

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Авиация аравийской коалиции подвергла налетам в Йемене военный объект мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), а не тюрьму, как утверждают последние. Об этом заявил в воскресенье телеканалу Al Hadath ​официальный представитель возглавляемого Саудовской Аравией альянса полковник Турки аль-Малики.

"Цель, которую мы бомбили, - военная, а не тюрьма, как утверждают хуситы, она находилась примерно в 10 км от Дамара, - сказал он. - Мы приняли все необходимые меры для защиты мирного населения". "Данная цель - законная, коалиция нанесла удары по этому военному объекту, чтобы нейтрализовать потенциал хуситов, - утверждал он. - А мятежники пытаются спекулировать на жизнях йеменцев".

Как сообщал ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на близкие к "Ансар Аллах" медицинские источники, к настоящему времени из-под обломков разрушенного в воздушных налетах тюремного комплекса, расположенного в центральной йеменской провинции Дамар, извлечены тела 80 заключенных. Около 70 получили ранения, а еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

По имеющимся данным, в здании содержались главным образом военнопленные, захваченные хуситами в боях с проправительственными и коалиционными войсками. Разбор завалов продолжается до сих пор. Между тем в воскресенье утром телеканал Al Arabiya информировал об ударе с воздуха по складу в провинции Дамар, на котором, по версии альянса, хранились беспилотники, боеприпасы для средств противовоздушной обороны и ракетное оружие "Ансар Аллах".

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции.