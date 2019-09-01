В Вильнюсе считают, что реформы на Украине должны быть необратимыми и системными

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Проводимые Украиной евроинтеграционные реформы должны носить системный характер и гарантировать невозможность отхода назад. Об этом в воскресенье во время встречи в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Встреча глав государств состоялась на полях мероприятий в польской столице, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Реформы в украинском государстве должны быть необратимыми и системными", - приводит слова Науседы его пресс-служба.

На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и обороны, проведение реформ, направленных на евроинтеграцию Украины. Литовский лидер выразил надежду, что Украина примет особенно активные меры в тех сферах, где необходимы быстрые решения.

"Темпы евроатлантической интеграции [Украины] зависят от реализации необходимых реформ", - отметил президент Литвы. Он заверил Зеленского в том, что Вильнюс "твердо поддерживает территориальную целостность Украины и выбранный ею путь евроатлантической интеграции". Литовский лидер пригласил президента Украины посетить балтийскую республику с визитом.

Оба лидера относительно недавно встали во главе своих государств. Науседа в ходе двух туров, последний из которых состоялся в конце мая, вышел победителем в Литве на президентских выборах, в которых участвовали девять претендентов. Инаугурация Науседы состоялась 12 июля. Зеленский также одержал победу по итогам двух туров, опередив 38 претендентов. Его инаугурация прошла 20 мая.