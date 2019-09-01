СМИ: израильский беспилотник сбросил зажигательные бомбы на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС вторгся в воскресенье в воздушное пространство Ливана и сбросил над высотами Бастара зажигательные бомбы, что привело к возникновению лесного пожара. Об этом сообщила телестанция LBC со ссылкой на пресс-службу ливанской армии.

По ее информации, из Бастары в небо поднимаются клубы черного дыма. Ливанские военнослужащие и местные жители пытаются потушить пожар, который грозит перекинуться в соседние дубовые рощи.

Ранее, как передало агентство Al-Watania, израильская артиллерия выпустила снаряды по нескольким населенным пунктам в пограничной местности, в частности, у высот Джебель-эр-Руус и Кфар-Шуба. Сведений о пострадавших среди местных жителей не поступало.

Ночью израильтяне также вели обстрел пограничных районов из опасений, что на этом участке границы отряды шиитской милиции "Хезболлах" могут предпринять вооруженную вылазку.

По сведениям агентства, командование ливанской армии сообщило миротворцам из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о новых израильских нарушениях режима прекращения огня, установленного на совместной границе резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН после конфликта в 2006 году.

В среду военнослужащие ливанской армии открыли огонь по трем израильским беспилотным летательным аппаратам, нарушившим границу. Один из беспилотников появился в небе над пограничным районом Эдейса, а два других поблизости от города Кафр-Кила. Открытый с земли интенсивный огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону Израиля.

Во вторник Высший совет обороны Ливана, заседание которого состоялось под председательством президента Мишеля Ауна, подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений".

МИД республики направил жалобу в Совет Безопасности в ответ на неоднократные нарушения Израилем резолюции 1701 СБ ООН. По данным внешнеполитического ведомства Бейрута, израильские ВВС и ВМС за два месяца 481 раз вторгались в воздушное и морское пространство Ливана.