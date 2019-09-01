Сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел во время тушения пожара

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время тушения пожара в селе Коминтерново на юге республики. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, отметив, что инцидент произошел накануне.

"Личный состав МЧС ДНР <…> подвергся сильному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины при ликвидации пожара в частном домовладении", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

31 августа 2019 года в 20:11 на пункт связи 39 Государственной пожарно-спасательной части в Новоазовске поступило сообщение о том, что после обстрела со стороны ВСУ горит нежилой частный дом по улице Кирова в селе Коминтерново. После получения информации о пожаре дежурный караул пожарно-спасательной части незамедлительно выехал к месту вызова в составе одного отделения. Во время ликвидации возгорания украинские силовики обстреляли пожарную машину со спасателями, отметили в МЧС.

"Вследствие прямого попадания было повреждено лобовое стекло, а также произошло возгорание салона автоцистерны", - подчеркнули там. Никто из сотрудников МЧС ДНР не пострадал.

Ранее в воскресенье руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел со стороны ВСУ на юге республики.