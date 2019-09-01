В Цхинвале считают уничтожение беспилотника провокацией грузинской стороны

ЦХИНВЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия считает уничтожение Грузией беспилотного летательного аппарата (БПЛА) провокацией, направленной на эскалацию ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба президента закавказской республики.

Беспилотный летательный аппарат Южной Осетии, патрулировавший границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста Знаурского района республики, где ранее был возведен незаконный, по мнению югоосетинской стороны, грузинский блокпост, был сбит в воскресенье грузинскими силовиками, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

"Считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, ее ориентации на эскалацию очередного вооруженного конфликта с Республикой", - заявили в президентской пресс-службе.

Там отметили, что "Грузия в очередной раз повысила градус напряженности на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии, открыв стрельбу в направлении территории Южной Осетии. "Таким образом Грузия подтвердила свои агрессивные намерения в отношении Южной Осетии и создала опасную для жителей приграничных сел ситуацию", - подчеркнули в президентской пресс-службе.

Ранее КГБ Южной Осетии сообщил, что утром 1 сентября беспилотный летательный аппарат (съемочный квадрокоптер) сводной группы силовых структур РЮО, осуществляющей гуманитарную операцию по обеспечению безопасности жителей населенного пункта Уиста (Цнелис), вел видеонаблюдение в районе прохождения государственной границы. Примерно в 10.00 [совпадает с мск] квадракоптер был сбит ружейно-пулеметным огнем со стороны грузинского села Коби Хашурского муниципалитета и упал в районе прохождения линии государственной границы Южной Осетии и Грузии. КГБ проинформировал об инциденте Миссию наблюдателей Евросоюза, также задействован Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). КГБ Южной Осетии призвал страны Южного Кавказа, заинтересованные в сохранении мира в регионе, а также Россию, Евросоюз и широкое международное сообщество обратить внимание на сложившуюся ситуацию и возможную дальнейшую эскалацию конфликта.

О ситуации на границе

На этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста, одновременно признав отсутствие официальной госграницы в этом районе.

В настоящее время идет переговорный процесс между сторонами в формате МПРИ, который был создан в феврале 2009 года в результате Женевских дискуссий, которые последовали за конфликтом 2008 года. В четверг на встрече в формате МПРИ при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в этом приграничном районе. В пятницу по инициативе югоосетинской стороны состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны также не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение в понедельник, 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны, по словам полпреда Джиоева, - снятие блокпоста грузинской стороной.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который уже дважды побывал в районе инцидента, заявлял, что жители села находятся в полной безопасности и никакого военного противостояния не будет.