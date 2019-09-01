Штайнмайер: Германия несет ответственность за единство и благосостояние Европы

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Германия помнит об исторической ответственности за начало Второй мировой войны и должна делать больше для сплочения европейцев. Об этом заявил в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Я знаю, что моя страна имеет особую ответственность перед Европой. Несмотря на историю, у Германии появилась возможность обрести в Европе силу. Именно поэтому немцы должны делать для Европы больше. Мы должны внести вклад в безопасность, благосостояние и сплоченность Европы", - сказал он.

"Мы понимаем, что Европа должна стать сильнее и увереннее в себе", - добавил президент ФРГ. По его словам, этот процесс не должен противоречить партнерству с Соединенными Штатами. "В эту годовщину все мы с благодарностью смотрим на Америку. Мощь ее армии - совместно с союзниками на Западе и на Востоке - поборола национал-социализм", - сказал Штайнмайер.

Он попросил прощения "за историческую вину Германии".

В мероприятиях в Варшаве, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, приняли участие порядка 250 официальных лиц из 40 стран, включая 20 президентов и четырех премьеров. России власти Польши официальное приглашение решили не направлять. Пресс-служба Президентского дворца указала, что приглашения были отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства, а также подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать РФ на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".