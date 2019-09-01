Власти Индонезии направили около 7 тысяч полицейских и военных в районы массовых волнений

СИНГАПУР, 1 сентября. /ТАСС/. Общая численность сил правопорядка, дополнительно направленных на восток Индонезии, где около двух недель назад вспыхнули массовые беспорядки на почве ксенофобии, достигла шести тысяч человек. Такую информацию привел в воскресенье руководитель национальной полиции Тито Карнавиани в интервью новостному порталу Tribunnews.

"За две недели массовых акций протеста в провинции Папуа и Западное Папуа направлены примерно шесть тысяч военнослужащих и полицейских", - рассказал Карнавиани, отметив, что "ситуация постепенно стабилизируется". Однако, по его словам, "в случае необходимости власти готовы развернуть там дополнительные силы правопорядка". Одновременно, как сообщает в воскресенье газета The Jakarta Post, на восток были направлены почти тысяча военнослужащих сил специального назначения, в том числе морские пехотинцы.

На фоне продолжающихся беспорядков власти практически полностью заблокировали доступ в интернет в этих провинциях, телефонная и мобильная связь также работает с перебоями после того, как демонстранты разгромили офис компании - оператора связи, а также повредили кабели.

Формальным поводом для акций протеста послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. По их словам, папуасы отказывались праздновать отмечаемый 17 августа День независимости, а также порвали национальные флаги.

Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Джаяпура (административный центр Папуа). В течение последних нескольких дней там проходят демонстрации, участники которых громят торговые точки, гостиницы, пытаются захватить административные здания. Ежедневно происходят столкновения с полицейскими, которые для защиты применяют спецсредства - резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстранты требуют равноправного отношения к коренным жителям провинций, а также проведения референдума об отделении Папуа и Западное Папуа от Индонезии.