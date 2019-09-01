Президент Польши обеспокоен "возвращением имперских тенденций в Европе"

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность в связи с "возвращением имперских тенденций в Европе". Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне.

"Несмотря на развитие цивилизации и того страшного урока, сегодня в мире постоянно случаются этнические чистки, массовые убийства и геноцид. В последнее время даже в Европе мы имеем дело с возвращением имперских тенденций с попытками изменения границ силой, с нападениями на другие страны, с отбиранием их земель, с захватом граждан", - сказал Дуда.

По его словам, история Второй мировой войны должна научить тому, что ее могло бы не быть, "если бы страны Запада решительно выступили против имперских стремлений Гитлера, его маниакальных идей". "Если бы они протестовали против того, как в Германии относятся к евреям, если бы международное сообщество остро и решительно встало на защиту Чехословакии, возможно, не было бы нападения на Польшу и Второй мировой войны", - добавил польский лидер.

"Это большой урок для нас - лидеров Европы и мира сегодня, тех, кто входит в НАТО и ЕС. Нельзя спокойно смотреть на такие действия. Должны быть санкции, решительные шаги, должно быть видно, что каждая военная агрессия повлечет за собой мощный ответ. Это вызов для современного мира", - констатировал он.

"Наша ответственность перед обществом заключается в том, чтобы никогда больше не дошло до военной агрессии, чтобы драма Второй мировой войны, которую пережил весь мир, никогда больше не повторилась", - заключил польский лидер.