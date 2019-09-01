МИД Ирана рассказал о подготовке к новому сокращению ядерных обязательств

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Тегеран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "переговоры со странами Европы продолжаются, и Тегеран находится на последнем этапе принятия решения о новом сокращении обязательств".

Между тем Зариф отметил, что Тегеран еще может полностью вернуться к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. "Возможность для нашего (Ирана - прим. ТАСС) полного возвращения к ядерному соглашению остается, если Европа предпримет соответствующие действия", - приводит слова министра телеканал Al Mayadeen.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.