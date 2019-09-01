Цхинвал призвал международное сообщество воздействовать на Грузию

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия призвала международное сообщество принять решительные меры по воздействию на Грузию, которая в воскресенье в районе югоосетино-грузинской границы открыла огонь по югоосетинскому беспилотнику, с тем, чтобы нейтрализовать реальные угрозы возникновения вооруженного противостояния, сообщает МИД закавказской республики.

Беспилотный летательный аппарат Южной Осетии, патрулировавший границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста Знаурского района республики, был сбит в воскресенье грузинскими силовиками, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

"В связи с произошедшим инцидентом министерство вновь обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с настоятельным требованием о принятии решительных мер воздействия на грузинскую сторону с целью нейтрализации реальной опасности возникновения вооруженного противостояния и прекращения дальнейшего провоцирования напряженности. Призываем Российскую Федерацию, правительства стран Южного Кавказа, страны Евросоюза, а также международное сообщество осудить агрессивную политику грузинского руководства, ставящего под угрозу безопасность всего Кавказского региона", - заявляет МИД Южной Осетии.

В сообщении говорится, что "позиция Южной Осетии остается неизменной - единственный способ избежать столкновения - это незамедлительный вывод всех вооруженных формирований Грузии из зоны напряженности и прекращение незаконных строительных работ".

"Налицо прямая угроза жизни сотен людей, чьи дома расположены в 150 метрах от строительства Грузией военно-инженерных сооружений, а факт открытия огня вглубь территории Южной Осетии в сторону расположенных там населенных пунктов, вызывает крайнюю озабоченность и тревогу", - подчеркивается в заявлении.

В МИД напомнили, что ранее в своих заявлениях внешнеполитическое ведомство республики уже выражало самую серьезную обеспокоенность в связи с предпринятыми провокационными шагами грузинских силовых ведомств в отношении Республики Южная Осетия, сопровождающимися нарастанием присутствия грузинских силовых структур в зоне осетинского села Цнелис.