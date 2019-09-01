Пенс: США и Польша продолжат сотрудничать с союзниками в целях общей обороны

ТАСС, 1 сентября. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США и Польша продолжат сотрудничать с союзниками в целях общей обороны. Трансляцию выступления Пенса на церемонии в Варшаве, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны, вел Белый дом на своем YouTube-канале.

"США и Польша будут продолжать работать со всеми нашими союзниками в целях общей обороны. США и Польша продолжат призывать наших союзников соблюдать обещания, которые они дали друг другу. Сейчас для американского и польского народов сильный союз свободных, суверенных и независимых стран является лучшей защитой наших свобод", - заявил Пенс.

"Сегодня мы собрались здесь как друзья. Как союзники. Из более чем 40 стран, представители любящих свободу государств. Сегодня судьбы наших народов объединены общей любовью к свободе и самоопределению", - отметил вице-президент США.

Пенс также призвал помнить всех погибших в борьбе за свободу в годы Второй мировой войны и назвал Польшу "родиной героев", которые "никогда не теряли надежду, не были сломлены и не забывали о том, кто они".

Как сообщали ранее власти Польши, в памятных мероприятиях примут участие 250 официальных лиц из 40 стран, в том числе 20 президентов, четыре премьера и шесть председателей парламентов. Майкл Пенс прибыл в Варшаву вместо президента США Дональда Трампа, который в последний момент отменил свой визит в Польшу. На церемонии также выступили президент Польши Анджей Дуда и его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер.