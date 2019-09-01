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Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном

Ранее несколько противотанковых ракет было выпущено по израильской военной базе
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© EPA-EFE/ATEF SAFADI

ТАСС, 1 сентября. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что атака произошла около 16:20 по местному времени (совпадает с мск). Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана.

Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны.

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ЛиванИзраиль
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